Arrancan no colexio valgués Baño-Xanza as obras de rehabilitación por 800.000 euros

Valga. Xa están en marcha as obras de rehabilitación no CEIP Plurilingüe Baño-Xanza, no Concello de Valga, despois de que a Consellería de Educación as adxudicara á empresa compostelá JStop, Obras e Servizos por un importe próximo aos 800.000 euros, que financiará integramente a Xunta de Galicia. Os traballos deron comezo polo edificio no que se imparte Educación Infantil, no que a principal actuación será a mellora do illamento térmico.

No de Educación Primaria, o máis antigo con case 50 anos, tamén empezaron as obras. Neste tramo inicial das mesmas estase a substituír a vella cuberta por paneis sandwich de chapa de aceiro galvanizado. Tamén está proxectada a instalación de novos canalóns e baixantes. Neste inmoble, o de maior superficie do recinto con 4.332 metros cadrados, “realizaranse outras actuacións que permitirán ofrecer ao alumnado do centro unhas instalacións máis cómodas, acolledoras e funcionais para o desenvolvemento da actividade lectiva”, sinalan fontes municipais.

Entre os traballos poden destacarse melloras na fachada, a substitución das ventás actuais por carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e dobre vidro baixo emisivo e renovación das persianas, a instalación de novas luminarias con tecnoloxía LED nas aulas de arte, de actividades extraescolares e na ludoteca, a reforma dos baños da segunda planta, e o pintado e acondicionamento de aulas. Tamén se vai limpar e baleirar a fosa séptica e instalarse o colecto para a acometida á rede xeral de saneamento. A.P.