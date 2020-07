Arracan as actividades para os máis pequenos en Cee e Camariñas

Cee. Onte comezou o programa Respira co que o Concello de Cee pretende facilitar a conciliación das familias mentres os nenos e nenas se divirten. Están cubertas as 30 prazas ofertadas para nenos e nenas de 3 a 10 anos.

Para garantir a seguridade, puxeron en marcha un procotolo anticovid: toma de temperatura antes de entrar, lavado frecuente de mans, máscara e distancia de seguridade entre grupos.

Tamén o Concello de Camariñas puxo en marcha as actividades de verán cun completo protocolo de seguridade. No obradoiro de conciliación cubríronse todas as prazas e nas actividades náuticas o 75% das ofertadas.

As actividades desenvolveranse de luns a venres en Camariñas. A alcaldesa, Sandra Ínsua, destacou que “é importante desenvolver estas actividades de verán dun xeito seguro xa que permiten que os país e nais conten cunha opción de conciliación”.