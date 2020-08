Arte, teatro e cine no mes de setembro en Rois

Rois. A cultura toma impulso en Rois coa chegada do mes de setembro. Tres programacións (Setembro Cultural, A Cultura Dispersa por Rois e Arte e Natureza en Seira) enchen o calendario de propostas pensadas para gozar da arte, do teatro e do cinema. Con ánimo de buscar a maior seguridade para os espectadores das actividades de Setembro Cultural e as visitas de Arte e natureza en Seira, é preciso anotarse escribindo a cultura@rois.es ou chamando ao 981 816 061. A primeira das actividades arranca o 11. É unha visita guiada organizada por Camilo Seira pola mostra Xornada da Arte e Natureza. A.P.