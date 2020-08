Arzúa arrancou o programa cultural de agosto ca mostra ‘Bo Camiño’ na Madanela

Arzúa. O Concello de Arzúa pon en marcha a programación do segundo mes do verán. A estrea tiña lugar o pasado día 4 ca mostra colectiva e multidisciplinar que leva por título Bo Camiño, que se poderá visitar na Capela da Madanela. Máis de vinte artistas galegos plasman o seu punto de vista sobre o Camiño de Santiago a través das súas obras. A mostra permanecerá aberta ata o 31 de agosto en horario de sete e a nove da tarde de martes a venres.

O cartel cultural do mes dará continuidade a dous programas iniciados no pasado xullo. Por unha banda, o ciclo de música na rúa En aberto continuará os xoves 6, 20 e 27 coas actuacións da Rondalla Moraima, Nastasia Zürcher e A Banda da Loba, respectivamente, e serán ás 21.00 horas na Praza de Galicia. E, por outra banda, as feiras seguirán contando con actuacións musicais itinerantes a partir do mediodía.

A xornada do día 8 estará a cargo da agrupación Fol da Chousa e a do 22, de Luar das Augas.

O programa deste mes complétase cunha novidade. Trátase da celebración do primeiro Serán cativo, o luns 31, con actuacións de música tradicional para público infantil e familiar, que se desenvolverán a partir das 18.30 polas rúas da vila e na Praza de Galicia. Os encargados de animar esta xornada serán a compañía Fantoches Baj, co espectáculo denominado Os romeiros do caracol, e Cé Orquestra Pantasma.

A programación de verán continuará no mes de setembro e todas as actividades serán de balde e cumprirán coas medidas vixentes de hixiene, protección e control de aforamento. Dende o Concello informan ademais de que moitos dos espectáculos que se van poñer en marcha emitiranse tamén online. E é que a aposta polas actividades ao aire libre, e non presenciais, está a ser unha constante en moitos dos concellos da área compostelá como forma preventiva fronte ó covid-19. A.P.