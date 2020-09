As Furnas acoge un campus de surf del 7 al 11 de septiembre

Porto do Son. El Concello de Porto do Son celebrará su primer campus de surf del 7 al 11 de septiembre, después de que la organización decidiese posponerlo una semana. Se desarrollará en la playa de As Furnas de 10.00 a 20.00 horas y está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años.

Esta novedosa iniciativa, puesta en marcha por la escuela de surf Arealonga con la colaboración del Concello sonense, incluye ponencias, equipamiento, comidas y los seguros pertinentes. El precio se ha fijado en 180 euros por alumno.

Por lo que respecta a la programación, las actividades que centrarán el campamento son iniciación al surf y perfeccionamiento para aquellos que ya cuenten con una base. Además, los participantes asistirán a varias charlas que versarán sobre la importancia del medioambiente, la seguridad en el medio acuático o sobre las tablas, su fabricación y elaboración, entre otras. Para ello, contarán con la presencia de expertos como Ángel Liste y Álex Cancio.

Destacar que todas las jornadas finalizarán con una sesión de yoga, a excepción de la última, en la que habrá una fiesta con hinchables.

Todavía quedan plazas libres. Las personas interesadas pueden solicitar más información o formalizar su inscripción llamando al teléfono 685 960 188, o en la sede del colectivo organizador (antigua oficina de turismo de Porto do Son). m. c.