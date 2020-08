Atracaron en Boiro os primeiros viaxeiros dos Cruceiros Costeiros

O conselleiro de Cultura e Turismo en funcións, Román Rodríguez, destacou o potencial do turismo náutico á hora de favorecer a diversificación da oferta e contribuír á reactivación do sector turístico, apostando por un modelo sustentable e de calidade que pon en valor a natureza e a paisaxe. Fíxoo tras participar onte no porto de Escarabote (Boiro) na presentación das novas rutas da iniciativa Cruceiros Costeiros de Galicia (centradas no Xacobeo 2021 e o mundo fenicio), coincidindo ca chegada dos primeiros cruceiristas desta campaña (uns 40) e ante unha vintena de turoperadores e representantes de axencias de viaxes.

Segundo puntualizou, este tipo de iniciativas permiten impulsar produtos e experiencias diferenciadas que, no caso deste proxecto, teñen ademais unha repercusión directa no territorio, ao beneficiar ás pequenas vilas e poboacións nas que fan parada as distintas rutas.

Ademais, suliñou as condicións beneficiosas coas que conta o turismo náutico na nosa Comunidade grazas á súa superficie costeira, ás posibilidades de navegación das rías todo o ano e á calidade das infraestruturas dos portos deportivos.

Tamén destacou a boa acollida dos Cruceiros Costeiros o ano pasado, no que máis de 8.500 axencias de viaxe ofreceron este produto. Neste senso, agradeceu á Asociación Galega de Actividades Náuticas (AGAN+) o seu esforzo para poñer en marcha accións deste tipo, que favorecen a dinamización de axentes do sector turístico como axencias de viaxes ou turoperadores. Ademais, suliñou as medidas da Xunta para favorecer a recuperación dos distintos axentes desta industria recollidos no Plan de Reactivación dos sectores Cultural e Turístico.

Precisamente, esta folla de ruta inclúe a posta en marcha do programa Galicia destino seguro, con 8 millóns de euros, para impulsar a nosa Comunidade como destino fiable e de calidade a través dunha batería de medidas cos distintos subsectores desta industria. Entre elas citou a sinatura de convenios coas axencias de viaxe por 300.000 € para reorientar paquetes xa contratados ou para a creación de novos produtos, así como un acordo cos turoperadores por 200.000 € para paquetes turísticos con motivo do Xacobeo-21.

O proxecto ofrece distintas travesías, dun a sete días de duración: rutas a motor de media xornada, dun ou sete días polas rías de Arousa, Pontevedra e Vigo; rutas a vela dun día (as bateas na ría de Arousa e os tesouros de Rande na de Vigo, ou sobre os fenicios nas de Vigo e Pontevedra); de dous días (Albariño e Valle-Inclán na ría de Arousa); ou dunha semana (sobre os fenicios de Vilagarcía a Viana do Castelo; ou sobre o Xacobeo, por mar e terra, Viana-Baiona-Pontecesures-Santiago).

En Boiro estes minicruceiros fan escala no porto de Escarabote, onde os visitantes se van familiarizar coa tradición mariñeira do municipio a través da exposición etnográfica Mar de Boiro (que pode visitarse no centro social da parroquia).

No acto celebrado onte estiveron tamén o alcalde boirense, José Ramón Romero; a directora xeral de Turismo, Nava Castro; o presidente do Clúster de Turismo, Cesáreo Pardal; e o presidente de AGAN+, Manuel Soliño, entre outros.

