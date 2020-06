Axudas para mellorar a riqueza turística de Deza, Tabeirós e Caldas

Deza/Caldas. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura notificou a cinco concellos de Área, das comarcas do Deza, Tabeirós-Terra de Montes e Caldas, que o son beneficiarios das axudas para a posta en valor da riqueza histórica e paisaxística do rural .

En concreto das comarcas de Deza e do Tabeirós-Terra de Montes beneficiaranse os concellos de Silleda, A Estrada e Lalín, cun total de case 85.000 euros. Na de Caldas, otorgase aos concellos de Catoria e Valga outros 45.000.

En canto as actuacións, estas axudas permitirán dotarde sinalización e acceso ás fervenzas de Santa Mariña e Férveda en Silleda con 27.689 euros. Tamén diríxense a mellorar a sinalización turística do concello da Estrada con 30.000 €m e instalar iluminación ornamental para recursos turísticos no Pazo de Liñares en Lalín, que terá un coste total de 27.511 euros.

Pola súa banda, o Concello de Catoira contará con 22.273,30 euros para crear un itinerario peonil accesible para equipos de emerxencia e mellora da sinalización nas Torres do Oeste, e o de Valga, recibirá 22.748,84 euros para a mellora d accesibilidade e da sinalización nas praias da área lúdico-recreativa de Vilarello.

No conxunto da provincia de Pontevedrtá a Xunta destinará un total de 725.158,92 euros a 32 concellos d para de impulsar estas actuacións de posta en valor. arca