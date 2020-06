Axudas para sete negocios de restauración do Barbanza

Ribeira. A Xunta de Galicia notificou a resolución da liña de axudas posta en marcha a finais do pasado ano para financiar, cun investimento de máis de 140.000 €, actuacións de mellora en establecementos de aloxamento turístico e restauración na comarca do Barbanza que mobilizarán con todas as actuacións máis de 471.000 €.

Trátase dunha convocatoria que, como novidade, abriuse tamén para os restaurantes e da que se van beneficiar o campin de Cabío na Pobra; Casa de Roque en Outes; A Noiesa Rstaurantes S.L. en Noia; os restaurantes Chicolino e Florida en Boiro; e o campin de Coroso e o restaurante Hermo en Ribeira.

Con esta achega, a Xunta contribuirá a financiar, entre outras actuacións, accións de mellora nos equipamentos e servizos dos negocios, buscando unha oferta de maior calidade para os propios galegos e os visitantes.

Inclúense proxectos de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas, melloras nas instalacións para obter certificacións de excelencia, actuacións de renovación e modernización das instalacións ou para climatización. Da contía total, uns 80.000 € son para catro restaurantes e máis de 60.000 para os aloxamentos. s. s.