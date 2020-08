Ayuda de 5.000 € del pósito noiés para que Andreas Díez tenga un vehículo adaptado

La gran familia de la cofradía de Noia, formada por 1.320 socios, hizo gala ayer de su enorme solidaridad. El patrón mayor, Santiago Cruz, entregó un donativo de cinco mil euros a los padres de Andreas Díez Muíños, el niño de dos años que padece atrofia muscular espinal y que necesita un vehículo adaptado para poder llevar una silla eléctrica durante los desplazamientos que requieren su tratamiento y terapia.

“Estivemos mirando, e un vehículo desas características, de segunda man, sen demasiados quilómetros, custa uns 15.000 €”, dijo Jéssica Muíños, madre del pequeño.

Respecto al día a día de Andreas, señaló que “necesita terapia todos os días, tanto motora como respiratoria” y que “todos os días ten algunha actividade de terapia, logopedia, terapia miofuncional para o interior da boca (pois tivo problemas de deglución e estivo cinco meses cunha sonda enosogástrica), etc.”.

Con todo, indica que el niño “evolucionou bastante e está comendo sólidos”.

La madre señala que la enfermedad de su hijo es la de tipo uno, “a máis grave, que se manifesta nos seis primeiros seis meses de vida”. “Sen tratamento, a esperanza de vida é de dous anos”, añadió.

Pero Andreas está siguiendo uno experimental. “Os médicos non saben exactamente ata onde van chegar, porque é dos primeiros nenos que empezaron con este tratamento, e todo o que se está facendo é novo. Non hai estudos suficientes como para saber como será o resultado. Non é curativo, pero mellora a súa calidade de vida”.

Jéssica tuvo que dejar de trabajar para cuidar del pequeño las 24 horas del día.

Andreas, que el día dos cumple tres años, es “un neno feliz e risueño. Gústalle facer cousas novas e apláudese el mesmo. Gústalle comer, e os xeados. É moi glotón”, dijo.

El pósito donó recientemente 2.000 € al Concello de Noia para ayudar a personas necesitadas en el estado de alarma, otros 2.000 al de Outes y 1.000 al de Lousame.