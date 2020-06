Ayudas desde la Diputación para contratar técnicos deportivos locales

La Diputación de A Coruña confirmaba vía Boletín Oficial de la Provincia la concesión definitiva de las subvenciones que anualmente destina para la contratación de personal técnico deportivo, y de la que se beneficiarán este año setenta y siete ayuntamientos, 42 de ellos situdos en Área de Compostela.

El objeto de las ayudas es que las administraciones locales puedan contratar o mantener en su plantilla a este personal gracias al apoyo económico de la administración que preside Valentín González Formoso, y que alcanzará los 1.008.966 euros para financiar este programa. De ese total, alrededor del 55 por ciento del montante será para las citadas entidades locales que conforman las distintas comarcas del entorno compostelano.

Así, la Diputación financia hasta el 80 % de los costes salariales (sueldo y Seguridad Social) del personal técnico deportivo contratado durante un año, con una aportación máxima de 15.000 euros para aquellos municipios que optan por la contratación de un graduado universitario en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que trabaje a jornada completa. Los ayuntamientos pueden recurrir también a técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas y Deportivas y hacerlo a jornada completa o media jornada, abonando siempre el 20 % restante del salario.

Entre los municipios de Área que recibirán 15.000 euros están los de A Baña, Ames, Dodro, Ordes, Padrón, Rois, Santa Comba, Teo, Tordoia, Touro, Trazo, Vedra, Camariñas, Carballo, Cee, Corcubión, Laxe, Malpica, Ponteceso, Vimianzo, A Pobra, Boiro, Lousame, Carnota, Mazaricos, Muros, Rianxo, Ribeira y O Pino. A su vez, se embolsarán 10.000 euros para este fin los concellos de Boqueixón, Frades, Melide, Oroso, Coristanco, Dumbría, Fisterra, Muxía, Zas, Outes, Porto do Son y Val do Dubra. Por último, Cabana de Bergantiños sumará 7.500 euros. En total, serán 562.500 euros destinados a este cuerpo técnico local especializado.

REPRESENTANTE. Para la diputada responsable del área de Deportes de la Diputación coruñesa, Cristina Capelán, “ademais de contribuír á xeración de emprego na provincia, permitindo a contratación de 77 persoas durante un período dun ano, facilitan tamén que os municipios coruñeses poidan desenvolver programacións deportivas de carácter estable e fomentar a actividade física entre a poboación”, reseñaba recientemente.

A su juicio, y aparte de las funciones habituales de promoción deportiva, este personal técnico será “moi útil para adaptar as instalacións e as actividades á evolución do covid-19, aplicando e supervisando as pautas de actuación que indiquen as autoridades no seu momento para garantir a seguridade”.