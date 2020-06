RIBEIRA. O Museo do Gravado de Artes (Ribeira) e a asociación Barbantia clausurarán o vindeiro xoves 25 ás 20.30 horas o Encontro de Creadores e Creadoras do Barbanza (BarbantiaRte 2020), que celebrou a súa sétima edición. Esta exposición colectiva reúne a 81 artistas da comarca do Barbanza e ocupa as salas 0 e 1 do citado museo. Na mostra aparece representada a arte que se fai na zona e serve de encontro interxeracional entre os creadores e creadoras. Performance, óleo, gravado, fotografía, escultura, esmalte ou videocreación son algunhas das formas artísticas que se achegan ao público a través dos participantes, algúns consagrados e outros nobeis. Varias creacións son de artistas con discapacidade de colectivos como Ambar, e tamén participan artistas que, non sendo naturais da comarca, viven ou crean nela. S. s.