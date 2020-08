Bautismos de mar en Ribeira

MÁIS PRAZAS PARA AS CATRO XORNADAS DE VELA. O Concello de Ribeira, que preside Manuel Ruiz, ampliou os bautismos de mar organizados no marco da Escola Municipal de Vela durante os días 7, 8, 9 e 10 de setembro. Ofértanse 40 novas prazas cun límite de 10 alumnos por día en horario de 11.00 a 14.00 h e co seguinte programa: recepción de alumnos no Club Náutico e clase teórica; montaxe de barcos; navegación; recollida de material; e saída. Trátase dunha actividade gratuíta dirixida a persoas nadas entre 2012 e 2008 (é imprescindible saber nadar). Inclúe clases, material e seguros de responsabilidade civil e de actividade. Os interesados poden anotarse no complexo da Fieiteira ou enviando un email a deportes@ribeira.gal.