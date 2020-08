Berberecho a máis de 14 € o quilo na rula de Camariñas

Despois de anos moi complicados pola escaseza de recursos, os mariscadores de Camariñas comezan a ver a luz grazas a unha importante revalorización do seu produto, especialmente do berberecho, que o pasado venres chegou a pagarse na lonxa a 14,20 euros o quilo, unha cotización de récord que, segundo o patrón maior, José Ramón Lema, é froito do traballo que veñen facendo “para dar valor ao que temos”.

Asegura que son varios os factores que inflúen para poder acadar este prezo, pero sobre todo “a súa calidade e o sabor”. Sinala ademais que o berberecho da ría de Camariñas ten unha cualidade que non teñen outros, “pois vai á depuradora e aguanta ata quince días”. A maiores, hai que ter en conta que actualmente “non hai moito no mercado”, xa que o marisqueo está pechado na ría de Noia, pero, sobre todo, “unha das claves é que agora temos moitos máis compradores, e segue medrando o número”, sinala Lema Romero.

A implantación das poxas por internet está a marcar un antes e un despois na comercialización do marisco en Camariñas, xa que lles posibilita chegar a mercados que antes non era posible. Foi a partir de aí cando comezou a revalorizarse o produto.

Nestes días están a faenar unha media de entre 50 e 60 mariscadores, a maioría deles a pé. Traballan no banco da Paxariña e teñen fixados uns topes de tres quilos de berberecho e dous de ameixa fina por día.

A idea da agrupación é seguir aproveitando a alta demanda de berberecho por parte do mercado, “pois temos recurso” e, unha vez que se retome a actividade en Noia, “valoraremos como se comportan os prezos”.

No caso de que baixen moito, “sempre temos a alternativa da ameixa”, sinala o patrón maior, que asegura que dispoñen tamén dun produto de calidade. Ademais, a semana pasada recibiron unhas 120.000 unidades de semente para repoblar os seus bancos marisqueiros.

Dende que tomou posesión do seu cargo, José Ramón Lema, apostou por unha xestión orientada a revalorizar os recursos, convencido de que “calidade temos, e debemos seguir nesta liña porque estamos vendo que o traballo, pouco a pouco, vai dando os seus froitos”.

Os números así o avalan, pois no que vai de ano, segundo datos de Pesca de Galicia, recolleitaron máis de 17.000 quilos de berberecho, que supuxeron uns ingresos para o sector de 170.000 euros, cifras que contrastan cos 6.540 quilos colleitados o pasado ano no mesmo periodo, cando a facturación apenas chegaba a estas alturas de agosto a 45.000 €. No caso da ameixa fina pasaron de colleitar tan só 263 quilos nos primeiros oito meses de 2019 a 1.478 este ano, situándose o prezo medio por enriba dos 22 euros o quilo.