Berdoias revaloriza o seu patrimonio cun Vieiro Fidalgo

Os veciños e veciñas da parroquia de Berdoias (Vimianzo) inauguraron onte o Vieiro Fidalgo, unha ruta de sendeirismo ao longo da cal o camiñante descubrirá un rico patrimonio etnográfico formado por cabazos, muíños, pontellas, pontes alvarizas, pombais, o dolmen e a Casota de Freáns e os petróglifos do Pedrouzo e de Boallo.

É o primeiro roteiro que conta con sinalización promovida polo Concello vimiancés que, logo de acometer a instalación de sinais e paneis informativos, quixo que fora a veciñanza de Berdoias a primeira en coñecer e percorrer o vieiro. Partiron da igrexa parroquial e, desde alí, a comitiva completou o percorrido duns 9 quilómetros.

O nome da ruta, Vieiro Fidalgo, alude ao pasado de Berdoias e Boallo, estreitamente vinculado á familia Lema, de orixe fidalga. Precisamente, “a construción da igrexa parroquial foi promovida por esa familia”, lembran dende o Concello. Asemade, ámbolos dous núcleos contan con casas fidalgas, “polo que esta ruta busca ser a unión entre a historia dos dous lugares”, engaden.

Trátase dun traxecto de dificultade baixa, que foi deseñado pola empresa Árbore Arqueolóxica, que se encargou tamén de realizar o control arqueolóxico, supervisando a colocación da nova sinalización e a limpeza dos elementos patrimoniais.

O vindeiro sábado, día 29 de agosto, a partir das 10.00 horas, o Concello organizará unha nova camiñada polo roteiro, que estará aberta a toda a veciñanza para que poidan coñecer a ruta. As prazas serán limitadas, polo que as persoas interesadas en participar deberán anotarse previamente. Para iso dispoñen do correo electrónico turismo@vimianzo.gal e do teléfono 604 036617.

A alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, quixo compartir cos veciños e veciñas de Berdoias a estrea do Vieiro Fidalgo e sinalou que o obxectivo “é pór en valor e dar a coñecer o enorme patrimonio etnográfico e patrimonial desta parroquia”.

Sinalou que o goberno local, a maiores das sinais do propio camiño, decidiu instalar paneis informativos nos puntos de especial interese patrimonial, “que ata o de agora non contaban con ningunha indicación, agás a Casota de Freáns”.

Agora tanto os petróglifos como os gravados do dolmen de Freáns contan con paneis nos que se identifican os motivos, para que os veciños e visitantes poidan ter un coñecemento máis detallado do que están a visitar.

A maiores, o Concello acometeu tamén a limpeza da mámoa de Freáns, que é das nove que conforman a Ruta dos Dolmens, que se pode percorrer tanto en coche como en bicicleta. Os interesados poden ademais consultar as audioguías dos mesmos, que están dispoñibles na páxina vimianzo.mobi.