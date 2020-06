Boiro acollerá un curso adicado á produción de festivais musicais

Boiro. O centro social de Boiro vai acoller este verán un curso sobre industria musical, para a produción de festivais musicais, impulsado pola Fundación Paideia Galiza. A actividade vaise desenvolver entre o 7 de xullo e o 3 de setembro en formato presencial e está destinada a mocidade de 16 a 29 anos.

O curso é gratuíto, está cofinanciado polo Fondo Social Europeo, o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo e a asociación Deloa. Consta dunha formación práctica e grupal de 82 horas e outras 10 de titorización e orientación individual e personalizada.

Esta formación ten por obxectivo achegar á mocidade aos axentes que interveñen na produción dun evento musical. Para participar na actividade non se require ningún tipo de formación nin coñecementos previos. Hai un máximo de 25 prazas e as inscricións poden facerse a través da web www.deloa.es e pode consultarse toda a información no enderezo electrónico deloa@deloa.es. s. s.