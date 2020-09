Boiro ampliou o saneamento nas aldeas de Coroño e Teaño

O Concello de Boiro realizou unha importante obra de saneamento na rede de pluviais nos núcleos de Coroño e Teaño, así como a mellora do pavimento duns tramos para favorecer a conexión entre as aldeas da contorna. Con esta actuación, financiada pola Deputación da Coruña, dase resposta a unha demanda de mellora de servizos no rural.

No núcleo de Coroño ampliouse a rede de saneamento, realizando a conexión de sete vivendas e deixando proxectado o servizo para as doce parcelas edificables que existen no núcleo. Deste xeito, elimínanse os vertidos puntuais de augas negras procedentes das vivendas que, ata o de agora, estaban chegando ao río Coroño.

Tamén se planifican os servizos para o futuro crecemento do mencionado núcleo, con 450 metros lineais de canalizacións, sete pozos de rexistro coas súas correspondentes acometidas domiciliarias e 2.200 metros cadrados de estrada pavimentada.

Pola súa banda, na localidade de Teaño levouse a cabo a condución de pluviais ata o colector de augas limpas, que as canaliza logo ó río Coroño, eliminando así os numerosos problemas que tiñan os veciños pola entrada de auga de choiva no interior das casas.

Realizouse unha canalización de 180 metros lineais e 8 arquetas sumidoiros, rematando a actuación co asfaltado de 1.100 metros cadrados.

O importe total da actuación ascendeu a 74.628 euros e, con ela, mellóranse de xeito significativo as condicións de salubridade dun importante grupo de vivendas nos núcleos de Teaño e Coroño.

Elimínanse tamén vertidos puntuais que se producían ao cauce fluvial, mellorando a calidade medioambiental do curso do mesmo ata o esteiro, e renovouse o firme dun tramo duns setecentos metros de estrada, co que se favorecen non só as condicións para un tráfico seguro, senón tamén a conexión entre os veciños das aldeas da contorna.