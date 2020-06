Boiro converte o edificio das Colinas en sede para clubes deportivos locais

BOIRO. O Concello de Boiro está a traballar no acondicionamento interior e exterior do edificio das Colonias de Praia Xardín, que se vai integrar no paseo marítimo e vai acoller a diversas entidades deportivas do municipio e ó persoal do departamento de deportes. O alcalde, José Ramón Romero, visitou as obras que se levan a cabo no inmoble, construído en 1955 como albergue de vacacións de verán para nenos e nenas das escolas públicas de Santiago. O edificio pasou a titularidade municipal nos anos 80 e tivo diversos usos. Foi escola pública e acolleu a sede da administración local mentres o consistorio estaba en reformas, a sede da Policía Local e o Xulgado de Paz. Xa nos anos 90 transformouse como centro para cursos de formación e como sede de Protección Civil. Dende 2011 estivo sendo usado como almacén e foi a comezos de 2020 cando se comezou o seu acondicionamento. Tras a reforma vai contar cunha sala de xuntas e estancias para o almacenamento de material das entidades deportivas, así como despachos. Os operarios municipais están traballando tamén no acondicionamento exterior do espazo, para que o edificio quede integrado no paseo marítimo. Faranse unha beirarrúa, zonas axardiñadas, un carril bici e aparcamentos. S. Souto