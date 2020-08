Boiro deseña e sinaliza rutas seguras para ir aos colexios do municipio

Boiro. O Concello de Boiro, a través das áreas de Mobilidade e Educación, está a traballar no deseño de camiños escolares seguros para os colexios en todo o termo municipal. A iniciativa, denominada Camiñando seguros ao cole, ten como obxectivo deseñar itinerarios para que os máis cativos poidan camiñar de xeito seguro aos distintos centros educativos.

O primeiro que se está a realizar por parte dos técnicos municipais e Policía Local é un traballo nos distintos camiños que se usan para ir aos diversos centros educativos, co obxectivo de detectar os puntos máis conflitivos e intensificar a sinalización de pasos de peóns e límites de velocidade e aumentar a seguridade dos nenos e nenas, e os seus acompañantes, nos distintos traxectos que se empregan para chegar aos centros educativos.

PARADAS DE AUTOBÚS. Para o deseño dos camiños escolares seguros vanse ter en conta tamén as ubicacións das distintas paradas de autobús e os camiños que se seguen de xeito habitual para chegar a elas, polo que se vai contar coas propostas e suxestións que poidan formular as familias e os representantes dos centros de ensino.

Finalmente, unha vez determinadas as principais rutas, co inicio do vindeiro curso escolar vanse sinalizar estes camiños escolares de xeito vistoso para que, sobre todo os máis cativos, poidan identificar cales son os percorridos que deben seguir para camiñar aos seus respectivos colexios de xeito seguro. s. s.