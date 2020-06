Boiro devolve a taxa polas terrazas entre marzo e maio

Boiro. O Concello de Boiro aprobou no pleno celebrado o xoves unha modificación na ordenanza que regula as taxas por ocupación de vía pública, que afecta as terrazas para os meses de agosto a decembro e tamén durante o estado de alarma, pola que se vai devolver o seu importe aos establecementos hostaleiros que non puderon desenvolver a súa actividade.

No cambio establécese que, desde o momento que entre en vigor, previsiblemente en agosto, ata o 31 de decembro, non se vai proceder ao cobro da taxa correspondente aos establecementos hostaleiros que tiñan solicitada, ou que soliciten, a ocupación do solo público.

Do mesmo xeito, o Concello vai proceder á devolución do importe correspondente aos meses nos que os establecementos non puideron exercer a súa actividade, desde o 14 de marzo ata o 11 de maio.

A devolución vaise facer efectiva a todos os establecementos que tiñan xa efectuado o pago unha vez entre en vigor a modificación da ordenanza, para facer un único pago aos hostaleiros. Vaise devolver o importe correspondente aos meses nos que non puideron desenvolver a súa actividade e tamén a taxa de agosto a decembro. s. s.