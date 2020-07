Bolsas en Muxía para os escolares

Costa da morte. O Concello de Muxía abriu o prazo para solicitar as bolsas de carácter económico para a adquisición de material escolar para familias do municipio. O alcalde, Iago Toba, asegura que, hai varias semanas, “decidimos impulsar unha serie de medidas para antepoñernos aos efectos que a pandemia provoca nas familias e o tecido comercial de Muxía”. Agradece ao comercio local “a súa implicación para impulsar estas bolsas”. Para optar ás axudas é requisito imprescindible estar empadroado no municipio, tanto a persoa escolarizada como a solicitante. O prazo de presentación remataró o 20 de xullo. As bases poden consultarse no enderezo web do Concello (concellomuxia.com).