Boqueixón arranca a programación do verán

boqueixón. Bota a andar en Boqueixón o programa de conciliación dos meses estivais Verán Activo, con todas as medidas e protocolos necesarios para garantir a seguridade dos máis pequenos. Deste xeito, as actividades están organizadas en 5 grupos de entre 6 e 8 rapaces e rapazas, cada un cunha aula de referencia asignada e lavabos exclusivos. Asemade, o equipo de monitores e monitoras recibiu formación específica en materia do covid-19 e contan coas súas correspondentes EPIS, ademais dunha persoa responsable en base ao coronavirus. Algunhas das medidas son o uso obrigatorio de máscaras no interior e manter a distancia de seguridade, ou que os cativos deban levar de casa os seus materiais (lapis, ceras...) que non poderán compartir cos compañeiros. Xa son 33 os nenos do Concello que poderán desfrutar de manualidades, xogos e deportes nesta primeira quenda do programa, dirixido a aqueles de entre 3 e 12 anos. n. vázquez