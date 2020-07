Boqueixón conciencia aos pequenos sobre a igualdade a través dun xogo

Boqueixón. Con ánimo de concienciar sobre a igualdade aos máis pequenos, o Centro de Información á Muller (CIM) de Boqueixón organizou un obradoiro no marco do programa de conciliación Verán Activo. Yolanda Neira, psicóloga do centro, foi a encargada de dirixir a actividade, que tivo como obxectivo acabar co sexismo e previr a violencia de xénero.

Participaron nenos de entre 8 e 12 anos e fixérono a través dun xogo denominado A ruleta da sorte. Ao igual que no concurso da televisión, “tiveron que ir resolvendo diversos paneis cunha frase oculta relacionados todos eles coa igualdade”, explica Yolanda Neira. A través desta proposta, “creouse un espazo de reflexión no que as persoas participantes expuxeron as súas experiencias e exemplos de situacións de desigualdade. Ademais, resolvéronse dúbidas sobre certos conceptos que lle eran descoñecidos”, concreta a psicóloga.

O vindeiro día 30 deste mes organizarase outro taller, neste caso dirixido a cativos de entre 4 e 8 anos. A violencia de xénero e o acoso escolar serán os temas que protagonicen o obradoiro. A.P.