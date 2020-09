Boqueixón estreou o documental que promociona a vila

Máis de medio cento de persoas achegáronse na fin de semana ata a casa da cultura de Camporrapado para asistir á estrea do documental ‘Boqueixón. O balcón de Galicia’. A cita estivo presidida polo alcalde, Manuel Fernández Munín, ao que acompañaron o xerente de Xurdir (empresa encargada de realizar este proxecto) e Ignacio Seijo.

Na súa intervención, o rexedor boqueixanés agradeceu a “implicación das trece compañías que participaron neste documental, que pon en valor o importante tecido empresarial e económico do noso municipio. Boqueixón ten todo o necesario para ser punta de lanza en moitos sectores, dende o agroalimentario ao industrial, pasando polo turístico e hostaleiro”, asegurou. O audiovisual presenta unha visión da vila dende o punto de vista das súas empresas. Precisamente o persoal das propias firmas é o que se encarga de explicar o seu labor diario. “Estas empresas son un exemplo de traballo e emprendemento, e contribúen a xerar riqueza no territorio”, concluiu Fernández Munín.

Como complemento, e para ofrecer unha visión xeral do conxunto do concello, esta peza de preto dunha hora de duración tamén conta cun espazo dedicado a amosar o patrimonio natural, histórico e cultural. Neste caso, o escritor e presidente da Asociación Cultural Mestre Manuel Gacio, Xosé Manuel Lobato, aporta o seu coñecemento sobre estes detalles. O rexedor boqueixanés tivo tamén palabras de agradecemento para el, “por achegar a súa sabedoría, entre outros aspectos, sobre o Pico Sacro, o Camiño de Santiago e a historia do noso concello”, dixo.

‘Boqueixón. O balcón de Galicia’ servirá como elemento promocional para dar a coñecer as bondades da vila boqueixanesa. Dende o Concello daráselle difusión por diversas vías (web e redes sociais, principalmente) coa finalidade de amosar o potencial do tecido empresarial do municipio.