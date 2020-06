Boqueixón organiza unha andaina histórica desde Viveiros Gastrar

Boqueixón. Arrancan as actividades presencias nalgúns concellos. Neste caso o municipio boqueixanés anímase a celebrar o vindeiro día 14 unha ruta histórica de doce quilómetros desde Viveiros Gastrar. Trátase dun roteiro circular con paradas programadas nos lugares nos que aconteceron os feitos históricos recollidos na publicación Unha matanza esquecida, de Severino Fernández Abel. Para inscribirse hai que chamar ao Concello ao 981 513 115 ou a Librería Lino ao teléfono 981 502 296.

Dende o goberno local informan de que debido a situación xerada pola crise sanitaria as prazas van ser limitadas, e será obrigatorio empregar elementos de potección como mascarillas e líquido desinfectante. A duración do roteiro será dende as 9.00 ata as 12.30 horas aproximadamente.

Unha matanza esquecida é unha obra na que se desgrana a historia do asasinato de corenta homes das aldeas de Gastrar e Vigo, de Boqueixón, o 8 de setembro de 1838. Nestas dúas aldeas quedaron poucos homes que puideron escapar a tempo, e as mulleres sufriron as consecuencias dunha sociedade machista, na que non podían ser donas das súas herdanzas. A matanza de Gastrar e Vigo foi a explosión do bando Carlista para poñer fin á situación de barbarie creada polos liberais durante os anos da primera Guerra Carlista. Na obra conclúe que ambos pobos pertencían ao bando liberal. A.P.