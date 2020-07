Boqueixón retoma as súas noites de cine a partir do vindeiro sábado

Boqueixón. O Concello de Boqueixón xa ten todo preparado para retomar un ano máis o seu programa Noites de Cine, que inicia esta semana nova edición. Serán un total de catro os filmes que se visionarán noutras tantas parroquias do municipio coa fin de chegar ao maior número de veciñas e veciños posible.

As sesións, que se desenvolven co apoio da Deputación da Coruña, darán comezo o vindeiro sábado 11 de xullo na Carballeira de Rodiño. Proxectarase a comedia de aventuras Os Futbolísimos a partires das 22.30 horas. A seguinte Noite de Cine terá lugar o próximo sábado 8 de agosto (á mesma hora) no Campo do Río de Ponte Ledesma. Neste caso, visionarase a comedia SuperLópez.

Continuará o programa o venres 14 de agosto coa proxección do filme infantil A galiña Turuleca no Campo da Feira de Lestedo. Finalizará o ciclo Noites de Cine o sábado 15 de agosto no Campo da Festa de Oural co visionado de Copito de Neve. Dende o Concello tomaranse todas as medidas precisas de prevención contra o covid-19. Entre elas, asegurarase o distanciamento entre cadeiras e deberase acceder ao recinto con máscaras.

As actividades lúdicas no Concello de Boqueixón non se limitan a estas sesións de cinema. Tamén dende comezos deste mes está aberta a piscina municipal, iso sí, coas precisas medidas de seguridade. Colocáronse varios stands para usar xel de mans na entrada e na saída, sempre baixo a norma de acceder de xeito individual, con máscara, evitando o acceso en grupos e sempre mantendo a distancia persoal de seguridade. Unha vez dentro, a instalación está dividida en parcelas señalizadas para poder manter esa distancia de seguridade e facer un uso restrinxido no aforo do 50% da lámina de auga e sempre seguindo as recomendacións do persoal encargado e socorristas.

Asemade, está en marcha o programa de conciliación Verán Activo. Neste caso establecéronse un total de 5 grupos reducidos dun mínimo de seis e un máximo de oito nenos que desenvolverán as actividades en espazos independentes. Nesta primeira quincena hai 33 cativos. A.P.