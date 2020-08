Broken Peach, que arrasa nas redes, vai actuar en Palmeira, e Coque Malla farao en Boiro

O coñecido grupo vigués Broken Peach vai actuar o vindeiro sábado no paseo Plácido Betanzos de Palmeira (Ribeira) cun concerto que se integra dentro da programación da Fiestra de Cultura. Así se deu a coñecer onte dende a concellería que dirixe a concelleira María Sampedro, redondeando a última fin de semana de agosto, que traerá ademais música, autocine e contacontos a outros puntos do municipio barbanzán.

Fundada en 2009, Broken Peach é unha banda caracterizada por fusionar diversos estilos (como soul, rock, funk, pop ou gospel) cunha esmerada posta en escena. Nas redes sociais son todo un fenómeno, con máis de 86.000 suscriptores en YouTube e vídeos aloxados nesta canle que nalgún caso superan os 3,8 millóns de visualizacións, en concreto, This is Halloween de Tim Burton para Pesadelo antes de Nadal.

Broken Peach (que en 2016 participou no programa de televisión Got Talent) actuará no paseo palmeirense ás 22.15 h. Unha das súas características é unha estética tan elegante como extravagante, que sitúa ó espectador en diferentes épocas e ambientes.

O aforo é limitado en recinto acoutado e a entrada, por rigorosa orde de inscrición. A mascarilla será obrigatoria en todo momento.

Ademais, cómpre lembrar que o calendario de eventos comezará xa o venres ás 22.15 horas co Autocine de Verán que recala en punta do Castro en Castiñeiras. Proxectarase o filme La gallina Turuleca e o aforo estará limitado a un máximo de vinte vehículos.

Xa o sábado e por iniciativa da concellería de Educación e o Servizo Municipal de Normalización Lingüística terá lugar unha sesión contacontos para pequenos e maiores na Praza da Porta do Sol de Ribeira a cargo de Fran Rei e a súa proposta titulada A historia de Brancaflor. Dará comezo ó mediodía.

Ás 22.15 horas, no mesmo emprazamento fronte á igrexa parroquial de Santa Uxía, terá lugar un concerto de Gramola Yé Yé incluído dentro da programación da Fiestra da Cultura. O aforo é limitado e a mascarilla obrigatoria. O programa concluirá o vindeiro domingo 30 de agosto cun concerto de Aliaxe no paseo do Malecón ribeirense que se adscribe ó ciclo Rúas Musicais que están xirando por todas as parroquias do concello. A actuación dará comezo á unha da tarde.

XIRA ‘IMPOSIBLE’. Por outra banda, a Praza da Boqueira de A Negral de Boiro volverá ser escenario dun concerto no mes de setembro: o que Coque Malla ofrecerá o día 13 da man de A Pousada da Galiza Imaxinaria e coa colaboración do Concello.

O concerto de Miss Caffeina previsto para finais do mes de agosto tivo que cancelarse.

A concellaría de Cultura está a realizar este verán un importante traballo para manter as actividades culturais no municipio e adaptalas ás medidas extraordinarias que se teñen que seguir para previr contaxios pola covid-19.

Coque Malla ofrecerá en Boiro un concerto acústico xunto ó seu pianista de cabeceira, David Lads, cunha serie de sets con piano, guitarra e voz, na súa xira Imposible, que o devolve este verán aos escenarios despois de ter que pospoñer Revolution Tour?

As entradas están xa á venda e poden mercarse na Pousada da Galiza Imaxinaria, na tenda Baldani ou online a través da web de Ataquilla.