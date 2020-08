Butaca Zero e Rebumbio pecharán a sexta Semana do Teatro de Cee

Cee. A sexta edición da Semana do Teatro e as Artes Escénicas de Cee baixa o pano esta semana coas dúas últimas funcións programadas.

Hoxe subirán ao escenario do Auditorio Baldomero Cores, na casa da cultura, os actores da compañía Butaca Zero para representar a obra Despois das ondas, na que se dá vida a actriz franco-galega María Casares no momento en que volve a España tralo seu exilio de 40 anos. A obra fará que o espectador viaxe na néboa onde Casares se tivo que perder para atopar o significado dunha vida chea de éxitos, de perdas e pantamas. A cita é ás 21.30 horas e o prezo das entradas vai de cinco a sete euros.

O xoves, día 27, chegará a Cee Rebumbio Producións co seu espectáculo Cinema e música. É un proxecto de Olga Brañas, ao que se uniu a fantástica violoncellista Susanna Blanco, nado a raíz dos encargos da Asociación Cultural A Bela Auria. Na función proxéctase unha película clásica de cinema mudo e musicalízase en directo.

A representación comezará tamén ás 21.30 horas e as entradas están á venda a tres e cinco euros. M. LAVANDEIRA