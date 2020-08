Caen los actos religiosos y festivos de la Virxe da Barca

Muxía. El Ayuntamiento de Muxía acaba de confirmar que se suspenden todos los actos religiosos y festivos de la Romería de la Virxe da Barca. Así, no se celebrará el novenario ni los cuatro días de A Barca (viernes, sábado, domingo y lunes), y tampoco se permitirá bajo ningún concepto la organización de eventos festivos paralelos.

El alcalde de Muxía, Iago Toba, apuesta así por tomar medidas más restrictivas para contener la expansión del virus y velar por la seguridad de los vecinos de este municipio de Costa da Morte. La decisión se tomó en coordinación con la Iglesia y la Comisión de Fiestas ante la evolución de la situación epidemiológica y siguiendo recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria.

Además, se aumentarán los controles, tanto por parte de la Policía Local como de la Guardia Civil, para vigilar que se respetan estas restricciones y se aplicarán las sanciones pertinentes para los que no lo hagan. “Estamos nun momento moi delicado no que se refire á evolución da pandemia e non podemos permitirnos dar pasos cara atrás xa que isto tería consecuencias moi negativas para o pobo”, apuntaba el mandatario local, haciéndose eco de su plan de prevención. m.m.