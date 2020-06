Caldas camiña cara á igualdade vestido de cor

caldas. O Concello de Caldas de Reis, a través da concellería de Benestar Social e Igualdade, vén de pór en marcha unha nova campaña de sensibilización a prol da igualdade entre homes e mulleres que conxuga a ambientación urbana e decoración, o Camiño de Santiago e a perspectiva de xénero. A iniciativa desenvólvese nas rúas Real, Fornos e Laureano Salgado, que foron engalanadas e vistosamente decoradas con motivos de cores para embelecer, alegrar e causar impacto nos viandantes ao seu paso polo centro de Caldas, por onde discorre o Camiño Portugués. A concelleira de Igualdade, Inés Fuentes, explicou que esta acción visibilizadora se desenvolve co financiamento do Goberno central. Dentro do acordo contémplase a organización de campañas de sensibilización e prevención de calquera forma de violencia contra as mulleres e a elaboración de materiais para ofrecer información en materia de violencia contra a muller. “Neste caso”, explicou, pensamos nunha conxunción que xoga no Camiño de Santiago, tan importante para Caldas, coa mensaxe de facer camiño cara a igualdade”. “Queremos causar impacto visual nos viandantes, humanizar e dar cor e alegría ás rúas, pero, sobre todo, espertar as emocións da cidadanía coas mensaxes e escenografías de sensibilización para concienciar sobre a igualdade”, sinalou a concelleira. m.b.