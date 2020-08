Caldas instalou quince contedores amarelos

CALDAS. O Concello de Caldas de Reis acaba de instalar quince novos colectores amarelos destinados á recollida selectiva de plásticos, latas e bricks que se distribuíron no centro urbano e no rural tras os bos resultados de reciclaxe obtidos o ano pasado. Foron aportados por Ecoembes no marco do convenio que mantén coa Consellería de Medio Ambiente e o Concello de Caldas. Esta entidade é a responsable de xestionar os materiais que lle deriva a empresa concesionaria encargada da súa recollida. Concretamente, a cantidade recollida en 2019 foi de 165,2 toneladas, un 32,27% máis do obtido en 2018 e que situou en 16,9 quilogramos o material depositado por cada caldense. Como sinalou o concelleiro de Medio Ambiente, Manuel González, “en aras do crecente compromiso coa reciclaxe por parte da cidadanía, contamos con máis recursos para facilitar a recollida e seguir aumentando as cantidades de envases lixeiros destinados á reciclaxe”. No primeiro semestre de 2020, abril foi o mes no que se logrou reciclar unha maior cantidade, con 16 toneladas recollidas. Xaneiro (14,8) e marzo (14,6) foron tamén meses moi destacados, seguidos de xuño onde se recolectaron 14 toneladas, febreiro (13,8) e maio (13,6). “a colaboración individual de cada cidadán supón unha gran aportación ao conxunto da sociedade”, sinala o Concello. c.g.