Caldas pon en valor a biodiversidade do Umia cunha andaina

Caldas. As marxes do río Umia foron o escenario dunha andaina impulsada por iniciativa veciñal que contou coa estreita colaboración do Concello de Caldas co obxectivo de informar e dar a coñecer a gran variedade de especies que habitan os ecosistemas deste curso fluvial.

A camiñata contou cunha importante e activa participación veciñal. Partiu pasadas as 10.00 horas da zona das Corticeiras e finalizou na fervenza de Segade pasadas as 14.00 horas. O experto local na biodiversidade do Umia,

Santiago Monteagudo, fixo de guía e dirixiu os procesos de observación e identificación de especies. Ao longo do traxecto tamén se foi recollendo o lixo presente como iniciativa dentro da campaña #mipueblosinbasuraleza.

As libélulas e os cabalos do demo foron neste caso as principais protagonistas, tendo en conta que a confluencia de varias canles fluviais e a diversidade de ecosistemas hidrolóxicos que conforman fan de Caldas un enclave ideal para a vida destes insectos. Santiago Monteagudo ten rexistrado nos ríos do termo municipal ata 35 das 50 especies que habitan Galicia e na andaina puido observarse unha boa parte delas.

Son, ademais, especies moi sensibles a cambios nos ecosistemas polo que a súa elevada presenza permite valorar positivamente a calidade da auga e o estado de conservación do río. Xunto coas libélulas, as lontras tamén tiveron un papel destacado na andaina e unha parella deixouse ver un bo tempo. C. G.