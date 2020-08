Caldas recibe case 8.000 euros para manter a carballeira

A Consellería de Medio Ambiente vén de outorgar unha subvención de case 8.000 euros ao Concello de Caldas ao abeiro da orde de axudas para a conservación, protección e mellora das árbores e formacións incluídas no Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. Esta axuda será empregada para o mantemento e a conservación da carballeira do citado municipio.

As actuacións levaranse a cabo segundo as pautas establecidas no Plan Director do Arborado do Xardín Botánico e da Carballeira realizado polo doutor, enxeñeiro agrónomo e arquitecto da paisaxe Pedro Calaza. Sostido neste documento, o goberno local realiza un seguimento técnico de ambos conxuntos e “ten deseñada unha listaxe das árbores que precisan de actuacións máis urxentes nas que se describe o seu estado e as propostas de traballo a desenvolver sobre as mesmas e sobre a calidade do chan”, din fontes municipais.

Esta nova actuación afectará a diversas árbores da carballeira e do xardín botánico ás que se lles aplicarán tratamentos especiais. A maior parte deles consistirán na poda de conservación, na limpeza e na eliminación de madeira morta. Tamén será preciso en varios casos reducir a copa, así como o peso e a carga dos eixos estruturais. Todos estos labores levaranse a cabo tanto con medios mecánicos como manuais.

O alcalde, Juan Manuel Rey, destacou que “son dous espazos naturais emblemáticos de Caldas aos que o Concello destina importantes esforzos para garantir a súa correcta conservación”. O rexedor sostén que estas tarefas “son moi necesarias para manter nas mellores condicións o conxunto co obxecto de favorecer tanto o seu bo estado biolóxico e natural como o seu uso e desfrute por parte da veciñanza”.

Esta achega para conservar as árbores senlleiras da carballeira, declaradas Ben de Interese Cultural, é a máis importante das trece concedidas a administracións locais e outras entidades pola Xunta de Galicia no marco desta liña de axudas.

Por certo que a Escola Municipial de Música vén de recibir tres importantes doazóns por parte doutros tantos veciños da localidade que “supoñen unha achega de gran valor para enriquecer os fondos instrumentais e bibliográficos do centro”, sinalan fontes municipais. En concreto, recibiron un piano de comezos do século XX, unha trompa e unha colección bibliográfica e fonográfica sobre a historia da música.