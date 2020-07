Caldas volve recibir peregrinos con seguridade e os aloxamentos abertos

Caldas. O Camiño de Santiago abriu oficialmente o pasado día 1 e o concello de Caldas de Reis xa está a recibir aos peregrinos con todas as medidas de seguridade en marcha, e coa práctica totalidade dos albergues, hoteis e outros aloxamentos abertos. “O sector está totalmente centrado en ofrecerlles a máxima seguridade aos visitantes porque a confianza nas medidas hixiénicas e sanitarias é fundamental para a reactivación do Camiño”, explica José Castro, vicepresidente da Asociación de Empresarios da Hostalería de Caldas de Reis e xerente do Hotel Pousada Real.

O Camiño Portugués ao seu paso por Caldas comezou a notar a presenza de romeiros novamente esta semana tras reabrirse as rutas xacobeas. Aínda que as cifras actuais distan moito das de anos anteriores, pois en xullo rexistrábanse máis de 1.000 camiñantes diarios, dende o sector son optimistas de cara a súa pronta recuperación.

“Estes primeiros días estivemos a niveis de paso similares aos que se poden producir en febreiro ou marzo, pero as previsións indican que xullo acabará sendo un mes aceptable e que agosto pode ser bo”, di Castro. Iso sí, botan de menos aos peregrinos estranxeiros. A.P.