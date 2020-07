Caldeirón convoca o Certame de Poesía Erótica Illas Sisargas

A Asociación Cultural Caldeirón, coa colaboración do Concello de Malpica de Bergantiños, vén de convocar o XV Certame de Poesía Erótica Illas Sisargas, no que poderán optar ao premio todos os autores e autoras de calquera nacionalidade que presenten un libro inédito de temática erótica que non fose premiado con anterioridade e que esté escrito en lingua galega.

As bases do certame foron presentadas onte na casa do concello de Malpica, nun acto presidido polo alcalde, Walter Pardo; a concelleira de Cultura, Leticia Varela e o presidente da A. C. Caldeirón, Paco de Tano.

Establécese un premio único de 1.000 € e a publicación da primeira edición da obra na colección Illas Sisargas da Editorial Caldeirón, que constará de 400 exemplares.

Os textos deberán enviarse por correo electrónico en formato PDF ao enderezo premio@caldeiron.org, incluindo dous arquivos, un coa obra (sen facer referencia ao autor) e outro coa plica (indicando o título do libro, o nome de autor e os datos de contacto). O prazo de admisión de orixinais rematará o día 19 de setembro de 2020 á medianoite.

O xurado estará composto por tres persoas: unha a proposta do alcalde de Malpica, outra nomeada pola Asociación Cultural Caldeirón e a gañadora da edición anterior, que foi a pontesa Medos Fernández Romero, coa obra Peixes que esvaraban ao unísono e, de non ser posible outra persoa de relevancia no sistema literario. A súa decisión será inapelable e o premio poderá ser declarado deserto ou compartido por varios autores se o xurado o estimase oportuno. O fallo darase a coñecer no mes de novembro, coincidindo coa celebración da xa tradicional Cea das Letras, acto no que tamén se presenta a publicación da edición gañadora do ano anterior.

O presidente da A.C. Caldeirón, Paco de Tano, agradeceu o apoio do Concello e asegurou que o certame “goza de boa saúde e é un referente non só a nivel galego senón tamén nacional, e cada ano participa máis xente destacada no eido literario e iso é moi importante”. Lembrou que o ano pasado bateuse o récord de participación con 33 obras presentadas, e confía en que esta edición esperte igualmente un grande interese. Quixo subliñar que, en paralelo á repercusión literaria, “este certame sempre leva o nome de Malpica a todos os lados”.

O alcalde, Walter Pardo, afirmou que “é un orgullo poder colaborar con esta asociación e este certame que puxo o nome de Malpica no mapa”. A concelleira de Cultura, Leticia Varela, agradece o labor que a A.C. Caldeirón leva facendo todos estes anos, “pois é unha pasada, xa que este é o único certame desta categoría que se organiza en todo o Estado”.

ESTREA DE CINE. Á espera de que chegue o outono para coñecer o gañador ou gañadora do novo certame poético, o concello de Malpica estreará o domingo as actividades culturais de verán cunha proxección ao aire libre. Trátase da estrea do filme María Solinha, de Ignacio Vilar, que estará presente no acto.

A cita é ás 22.00 horas na rúa Principal de Malpica e priorizarase a orde de chegada para completar o aforo. Estiman que arredor de cen persoas poderán ocupar as cadeiras e ser protagonistas desta estrea a nivel galego. Dende o concello aseguran que “é un proxeco inédito, no que supón de exhibición con carácter de estrea e primicia mundial dun filme, galego e en galego, en localidades medianas e pequenas que non contan con sala de cine comercial”. Durante a proxección garantiranse todas as medidas de seguridade, aforo e hixienización.