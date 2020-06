Camariñas celebrará ás Festas do Carme pero non haberá verbenas

Camariñas. O cartel festivo da Costa da Morte quedará este verán reducido a mínimos, pois seguen a sucederse as cancelacións. En Camariñas, a comisión organizadora das Festas do Carme comunicou que non se van celebrar verbenas nin actos multitudinarios, como a sardiñada, ceas, andainas e outras actividades previstas para recaudar fondos.

“Aínda que a lei o permitise non o permite o sentido común”, aseguran. Non obstante, engaden, todo iso non é incompatible con que se celebren os actos litúrxicos. Por iso, “si a autoridade relixiosa estima oportuno celebrar a misa e a procesión, a asociación prestará a súa colaboración na organización e bo desenvolvemento das mesmas”. O mesmo farán se a confraría de pescadores acorda celebrar a tradicional procesión marítima do Carme e organizar a popular Danza de Arcos.

Pola súa banda, en Fisterra, a Asociación da Festa do Longueirón e Encontro Pirata decidiu igualmente que, debido á situación que estamos vivindo polo covid-19, “suspender con moita mágoa a nosa festa deste ano 2020. Estamos traballando desde xa para organizar a edición de 2021”, asegura a portavoz do colectivo, Aranza López.