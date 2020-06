Camariñas comezou a limpeza do itinerario do Camiño dos Faros

Camariñas. Estamos ás portas do verán e o Concello de Camariñas xa comezou os traballos de limpeza das súas etapas do Camiño dos Faros, que se porán a punto para o inicio da tempada co obxectivo de manter no mellor estado un dos principais focos de atracción turística.

Camariñas acolle tres das sete etapas que completan o sendeiro que une Malpica con Fisterra pola liña costeira, e os traballos consistirán no desbroce e limpeza dos camiños, acondicionando a contorna para facelos visibles e accesibles aos camiñantes.

Dende o goberno local din ser conscientes da importancia que ten para a hostalería e o comercio da zona, xa que supón unha importante fonte de ingresos, e por iso todos os anos afánanse en manter as rutas en boas condicións.

A alcaldesa, Sandra Ínsua, asegura que “para Camariñas o Camiño dos Faros é vital a nivel turístico e económico”. Sinalou ademais que cando rematen os traballos nestes itinerarios, procederán á limpeza da Ruta dos Muíños, na Ponte do Porto, moi frecuentada por veciños e tamén visitantes.