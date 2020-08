CAMARIÑAS. Ata finais deste mes, os bañistas que acudan á praia de Arou durante a fin de semana atoparanse cun servizo de control de aforo contratado polo Concello de Camariñas para preservar a seguridade no areal. O goberno local contratou unha empresa de seguridade para desenvolver este operativo, que constará dun vixiante, desprovisto de arma, do 7 ao 31 de agosto os venres, sábados e domingos desde as catro da tarde ata as oito. Prestarase sempre en coordinación coas forzas e corpos de seguridade. A alcaldesa da localidade, Sandra Insua, explicou que o servizo no areal de Arou, que conta con bandeira azul, levarase a cabo “na praia máis frecuentada de Camariñas, no mes de maior afluencia e nos días que máis visitantes acolle, cos obxectivos de evitar aglomeracións e de protexer a saúde dos asistentes”. c. c.