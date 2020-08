Camariñas promoverá rutas de sendeirismo en todas as parroquias

Camariñas. O Concello, no seu afán de seguir ofertando actividades deportivas, levará a cabo esta semana o programa En marcha por Camariñas, unha actividade a través da que se realizarán rutas de sendeirismo polas parroquias de Camelle, Camariñas, Ponte do Porto e Xaviña.

Están dirixidas a persoas nadas entre os anos 1961 e 2012, ambos incluídos, e o número máximo de participantes é de vinte persoas por marcha. Levaranse a cabo percorridos de entre dez e quince quilómetros en horario de mañá, con saída ás 10.30 horas.

Mañá terá lugar en Camelle, o mércores en Camariñas, o xoves na Ponte do Porto e o venres en Xaviña. Os lugares de reunión para a saída serán as pistas polideportivas ou pavillóns de cada localidade.

O día límite para anotarse a todas as andainas é hoxe, ata ás 14.00 horas. Os interesados poden formalizar a súa inscrición na páxina web municipal www.camarinas.net.

No comezo, durante e despois das marchas seguirase un completo protocolo para manter as medidas de hixiene e prevención recomendadas polas autoridades sanitarias para facer fronte á expansión do covid-19.

Así, evitarase o amoreamento das persoas participantes ao inicio e remate de cada marcha, será obrigatorio manter a distancia interpersoal de seguridade durante o percorrido, tomarase a temperatura previa ao inicio, haberá que ir con máscara e estará prohibido compartir comida e bebida, e tamén fumar. Hai que levar unha bolsa para os refugallos. M. r. l.