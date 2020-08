Carballo adica 600.000 € a axudas a autónomos e ao comercio

Carballo. O alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, anunciou que o Concello habilitará unha nova liña de axudas por máis de 600.000 euros destinadas aos autónomos e ao pequeno comercio, para o que contarán co apoio da Deputación Provincial da Coruña.

“Debemos impulsar o comercio de proximidade, que é o que nos dá estrutura como pobo, e intentar que o covid-19 o debilite o menos posible”, afirmou o rexedor.

Esta medida vén a complementar as distintas accións que o Concello carballés impulsou para tratar de combater os efectos negativos que a crise sanitaria está tendo na economía, tanto a nivel global coma local.

A iniciativa estrela, as axudas Sempre Carballo, constitúen unha fórmula novidosa que, ademais da inxección indirecta de 700.000 euros na economía local, perseguen a implicación de toda a veciñanza na defensa do comercio e a empresa de proximidade. O Concello outorgará unha axuda universal de 30 euros, e as solicitudes poderán presentarse dende o 15 de setembro ata o 15 de novembro.

A pasada semana publicáronse as bases dos apoios, aos que terán acceso todos os veciños e veciñas maiores de 18 anos e empadroadas no concello antes do 31 de xullo.

En total serán máis de 1,3 millóns de euros, que se suman a outras iniciativas de axuda á empresa local promovidas nos últimos meses, como a exención da taxa pola ocupación de solo público con terrazas de hostalaría para todo o ano 2020, a campaña de dinamización das compras nas librarías locais con premios en bonos para os establecementos do sector ou a posta en marcha dun servizo de asesoramento e apoio, que segue a disposición da empresa local e dos traballadores a través da páxina web http://covid19.carballo.gal. M. LAVANDEIRA