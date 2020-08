Carballo exporta o modelo de arte urbana a L’Isle Jourdain

A arte urbana de Carballo traspasa fronteiras e mesmo inspira a outros concellos. É o caso da vila irmá de L’Isle Jourdain (Francia), que vén de impulsar un proxecto similar xunto con outras seis localidades da zona.

Baixo o nome Itinerarios artísticos en Pays Portes de Gascogne, a iniciativa culminará coa creación dunha ruta de arte urbana que unirá as vilas de Beaupuy, Castillon-Savès, Clermont Savès, Pujaudran, Ségoufielle e L’Isle Jourdain.

A presidenta do comité de irmandamento, Marie Delpeyrous, asegura que “a iniciativa de Carballo foi un trampolín” que lles permitíu descubrir o proxecto artístico da capital de Bergantiños e mesmo participar na elaboración dun mural conmemorativo na rúa Vila de Noia. Ademais, a vila francesa acolleu hai algo máis dun ano a exposición Street Art Carballo no Musée Européen d’Arte Campanaire.

Este primeiro proxecto en terras francesas, que rematará no mes de setembro, consiste nunha serie de residencias artísticas cun formato similar ao festival Rexenera Fest, de Carballo, de varios días de duración, e ao longo das cales se fomenta a interacción entre artistas e público, aínda que, como tamén ocorreu este ano na vila carballesa, a crise sanitaria obrigou a suspender algunhas das actividades paralelas que tiñan programadas.

L’Isle Jourdain é o concello máis implicado no proxecto, xa que ao longo do mes de xullo acolleu tres residencias artísticas que permitiron “derrubar” varios muros con pintura. Comezaron SupaKitch&Koralie, unha parella na arte que enche as súas obras de natureza, moitas veces vexetais de formas xeométricas, elegantes e poéticas.

Despois pasaron por L’Isle a pintora Virginie Loze, de Tolouse, que adoita a crear un mundo de personaxes estraños que revelan a fraxilidade do ser humano, e Pedro, un artista de Nantes que reflexa ao ser humano a través de figuras animais, a modo de fábula pictórica.

Ademais forman parte do proxecto outras obras repartidas por varias vilas, que conformarán a ruta de Street Arte a tan só vinte minutos da cidade de Toulouse e a trinta de Auch.

A asociación cultural Portes de Gascogne, promotora do proxecto, entende a cultura como un vector de desenvolvemento turístico e económico. Ao mesmo tempo, a experiencia posta en marcha no país veciño trata de promover unha mobilidade alternativa, e con tal fin puxeron en marcha un servizo de aluguer de bicicletas eléctricas en L’Isle Jourdain para poder facer o itinerario dunha vila a outra.

DÍA DO PEÓN. Namentres, na capital de Bergantiños celebraron o pasado luns o Día Mundial dos Peóns cunha ruta guiada polo museo de arte urbana, na que participaron unha vintena de persoas divididas en dous grupos.

A visita permitiu aos asistentes contemplar varios dos máis de setenta murais distribuídos pola capital de Bergantiños, entre eles, os elaborados o pasado mes de xullo na sexta edición do Rexenera Fest. Unha cita que xuntou aos artistas Xoana Almar, Sabek, Elisa Capdevila, Reskate Studio e Sokram, os cales transformaron en arte varios muros das rúas Salgueiro, Bos Aires, Venezuela, Santa Ana e Avenida da Milagrosa. Paralelamente, tamén se organizaron encontros a través de Instagram cos referidos creadores, xogos para cativos e adultos, entre outras actividades lúdicas.

Asemade, a ruta do pasado luns serviu para que os camiñantes comprobasen a mellora urbana promovida nos últimos meses polo Concello carballés na contorna do edificio do Fórum.