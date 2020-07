Carballo recicla, de media, 1.300 quilos de aceite cada mes

Os carballeses reciclaron no primeiro semestre deste ano un total de 7.843 quilos de aceite de cociña usado, situándose a media mensual en 1.307 quilos, “case douscentos máis que o ano pasado, o que reflicte a boa acollida do servizo de recollida selectiva que puxemos en marca en agosto do ano 2018”, sinalan desde o Concello.

Nestes momentos hai 28 puntos de recollida, a maior parte distribuídos polos distintos barrios do casco urbano. Non obstante, a experiencia piloto que se puxo en marcha en Razo, Pedra do Sal e Berdillo estendese polas parroquias a petición da veciñanza, e xa hai contedores tamén en Ardaña, Sísamo, Artes e Noicela.

Os colectores máis utilizados son os situados xunto ao Centro Comercial Bergantiños, xunto á oficina de Caixabank na avenida de Fisterra e no Mercado Municipal.

Destacan desde o goberno local que unha das vantaxes deste novo sistema é que os colectores están situados na vía pública, “o que permite que poidan ser utilizados os 365 días do ano e as vinte e catro horas do día”.

A recollida nos novos contedores vai dirixida aos fogares. As familias deben depositar o aceite de cociña usado en botellas de plástico reutilizadas e pechadas. Para facilitar o depósito, o Concello carballés ofrece á veciñanza funís adaptables ás botellas, que poden solicitarse, de balde e ata fin de existencias, na casa consistorial, no departamento de Medio Ambiente.

Desde o Concello lembran que os aceites de cociña son altamente contaminantes. Así, sinalan que por cada litro que se recolle “evitamos a contaminación de 1.000 litros de auga”. Ademais, engaden, evitanse problemas de drenaxe nas tubaxes e nos desaugadoiros, e avarías nas depuradoras municipais.

Ao mesmo tempo, quenes reciclan os aceites usados están contribuindo a reducir a dependencia de combustibles fósiles, “ao poder transformar este residuo en biocombustible ecolóxico, diminuíndo tamén a contaminación atmosférica”.

RECEPCIÓN. Por outra banda, o alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, e o concelleiro Juan Seoane, recibiron onte a membros da promoción de oficiais de policía do ano 2000, da que forman parte os carballeses Roberto Mosquera, actual xefe da Policía Local de Carballo, e Jesús Benito López Ríos, que se xubilou o ano pasado.