Carboeiro bateu récord de visitas

O mosteiro románico de Carboeiro vén de batir un récord absoluto de visitas no pasado mes de agosto, cun total de 4.032 entradas. “Este foi un verán atípico no que moitas persoas optaron tamén polo turismo de proximidade”, explica a concelleira de Turismo de Silleda, Mónica González. Segundo explicou, é a primeira vez dende que se empezaron a realizar estatísticas de visitantes que se rebasan as catro mil visitas nun mes. Del total, o 53 por cento foron mulleres e o 47 % homes. Encabezan a estatística as visitas persoas de entre 35-65 anos (2485), seguidas da mocidade de entre 16-35 anos (506), menores de 16 anos (722), e por último maiores de 65 anos (319); e o modo en que o visitaron a gran maioría foi en familia cun 46 %, seguido de parellas (41 %).