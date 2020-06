Carboeiro reabre o 1 as súas portas

silleda. O mosteiro de Carboeiro reabrirá as súas

portas ao público o vindeiro mércores 1 de xullo. Dende ese día, coincidindo tamén coa incorporación da persoa contratada de xeito

temporal como guía a través da Rede Info Rías Baixas da Deputación de Pontevedra, aplicarase xa o horario de verán. Así o mosteiro abrirá todos os días, de luns a domingo en horario de 11.00 a 14.30 e de 16.30 a 20.00 horas. Estas franxas manteranse durante xullo e agosto. A época estival coincide, do mesmo xeito, co maior número de visitantes no mosteiro. Dende o departamento de Cultura celebrouse unha reunión virtual cos responsables de Turismo Rías Baixas para establecer protocolos de seguridade. c.g.