Carnota consensúa con su patronal la reactivación

Carnota. El Concello de Carnota, a raíz de la pandemia y la situación de cierre comercial y empresarial, abre posibilidades de buscar canales de colaboración con el sector comercial y empresarial, ofreciendo alternativas y canales tras consultar con la Asociación de Empresarios e Profesionais de Carnota.

En concreto, figura la creación de un espacio en la web municipal www.carnota.gal, “onde se recollerán os establecementos e os seus horarios”, así como su adaptación a la covid o la posibilidad de comprar on line. Otra vía es la puesta en marcha de un escaparate virtual en la web y redes sociales municipales como “un espazo de encontro do comercio e da hostalería coa veciñanza”, apuntan en la administración municipal.

El ejecutivo local también recuerda que “os comerciantes e hostaleiros que o desexen poden darse de alta no Revive Carnota no banner que figura na páxina web, e adherise á campaña”, de forma que “poderán remitirnos as súas mensaxes para que se inclúan na web municipal, así como os seus datos de contacto, webs corporativas ou sistemas de venda a distancia se os tivesen”. m. manteiga