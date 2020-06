Cee analiza a transcendencia artística do mestre do barroco

A Real Academia Galega de Belas Artes e o Concello de Cee, xunto á Deputación da Coruña e o Museo do Pobo Galego, darán continuidade esta fin de semana aos actos organizados para engrandecer a figura do arquitecto ceense Domingo Antonio de Andrade cun ciclo de tres conferencias. Este ano foi elexido como persoeiro do Día das Artes Galegas polo seu traballo extraordinario no barroco galego, con obras como a Torre do Reloxo da Catedral de Santiago ou a escaleira de caracol do Convento de Santo Domingo de Bonaval en Compostela.

As conferencias servirán para analizar a transcendencia artística do ilustre ceense como mestre do barroco galego. A primeira terá lugar hoxe, ás 21.00 horas no Auditorio Baldomero Cores, e será impartida polo arquitecto e profesor da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos da Universidade da Coruña, Juan Creus, que falará da Intensa destreza. Algunhas notas sobre a obra de Domingo Antonio de Andrade. Fará unha aproximación desde a profesión de arquitecto e a arquitectura como arte vinculada ao feito de construír.

Creus sinala que a intensa destreza destaca esa gran calidade de Andrade, fundamentada na súa pericia para resolver encontros entre arquitecturas diferentes, dando continuidade a todas elas. Segundo explica, as súas obras son froito dun gran traballo a pé de obra e da súa habilidade para incorporar, a través do detalle, aspectos xerais da paisaxe que o rodea. “A xeometría, forma e posición das súas obras fomentan o percorrido interior e exterior, mostrando como a arquitectura aporta un forte significado cando se pon en relación coas demais a través do contraste e a adaptación como partes dun mesmo proceso”, apunta.

Mañá, á mesma hora, o profesor de Xeografía e Historia do IES de Sanxenxo, Antonio Leis Castro, afondará na figura de Domingo de Andrade que, segundo explica, ocupou o cargo de Mestre de Obras da Catedral de Santiago, un posto de preeminencia e consideración. Pero máis aló do cargo, Leis sinala que o seu maxisterio artístico influíu directamente en multitude de arquitectos e entalladores, que se formaron baixo a súa tutela ou que recibiron a súa influencia, como Fernando de Casas e Simón Rodríguez. Subliña que o mestre do barroco “amosouse comprometido coa creación dunha linguaxe plástica renovadora que se converterá en canon estético asociado a Compostela primeiro e a Galicia despois”.

Víctor M. Castiñeira, técnico de Xestión Cultural do Concello de Cee, pechará o ciclo o domingo (21.00 horas), cunha conferencia centrada no contexto histórico que lle tocou vivir a Domingo Andrade. Falará de como era a vila de Cee naquel intre, a súa situación xurisdiccional baixo o señorío do arcediago de Trastámara, a evolución da súa poboación, os seus sectores produtivos, a relixiosidade da época e a relación fluída de Andrade cos seus conveciños, mesmo despois de instalarse en Santiago. Tanto foi así que unha das súas primeiras obras fóra de Compostela foi o altar para a capela maior da igrexa de Cee.

ACTO NA CATEDRAL. A Real Academia Galega de Belas Artes tamén organizará o 12 de novembro, data do aniversario da morte do arquitecto, un acto na Catedral de Santiago para lembrar a súa figura e o esplendor da súa obra.