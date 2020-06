Cee cede a antiga casa do concello para ubicar alí a oficina de emprego

Cee. A Corporación de Cee acordou, a proposta da alcaldía, ceder á Xunta de Galicia a antiga casa consistorial para reubicar alí a oficina de emprego. A alcaldesa, Margarita Lamela, lembrou que esta foi unha das súas primeiras xestións logo de tomar posesión do seu cargo, despois de coñecer que a Consellería de Emprego tiña decidido non facer o traslado, a pesar de ter concedida unha subvención estatal para acometer a reforma do edificio.

Despois de reunirse co director xeral de Orientación e Promoción Laboral replantexouse a idea inicial, facendo especial fincapé, por parte do goberno local, na necesidade de “reactivar o casco histórico”, sinalou a rexedora.

Tras varias reunións, a Xunta aceptou de novo a proposta do Concello e adicará a subvención estatal a acondicionar o inmoble para trasladar alí a oficina de emprego, que conlevará, segundo a alcaldesa, a reubicación de trece postos de traballo, once da Xunta e catro do Sepe.

Por outra banda, na sesión tamén se acordou deixar en suspenso o cobro da taxa fiscal polo uso de terrazas (uns 18.000 € anuais) para os anos 2020 e 2021. “Pretendemos así axudar á hostalaría a reiniciar a actividade despois do parón provocado polo covid-19”, sinalou Lamela.