Celebra a aula educativa de adultos de Arzúa case un 100 % de aprobados

ARZÚA. O confinamento non frenou a actividade da Aula de Educación de Persoas Adultas de Arzúa (AEPA). De forma telemática o alumnado seguiu formándose nos últimos meses e os resultados deixáronse ver agora, cun número de aprobados que ronda o 100%. En concreto superaron o curso o 98% dos alumnos de Bacharelato e o 94 % dos de Secundaria. O profesor da AEPA do municipio, Luis Vázquez, móstrase orgulloso tralo éxito do aproveitamento desta situación. “Resulta fascinante ser testigo de como a través das relacións telemáticas e cibernéticas se construiron redes de coñecemento compartido entre diversos grupos e ámbitos humanos”, sinalou. Celebran esta vitoria ademais no vixésimo aniversario da aula. “Sempre podemos e debemos ter a humildade e a capacidade de aprender das nosas e nosos alumnos”. A.P.