Cespón acoge una cita con la música tradicional, y en Ponte Goiáns habrá muiñada

Boiro. El campo de San Roque, en la localidad boirense de Cespón, acogerá este sábado a partir de las 20.00 horas el IV Encontro Tradicional San Roque, con las actuaciones de los grupos As da Canteira, Os Centenarios, Rianxeiras da Covecha, Abeloura, Os Liantes y Xisco Feijoo & Trío. Las plazas son limitadas; la reserva de sitio puede hacerse enviando un email a cabodecruz@boiro.org antes del viernes a las 13.30.

Y, para el domingo 23, el Concello de Boiro ha organizado en los molinos rehabilitados de Ponte Goiáns una muiñada, que consistirá en una ruta guiada desde dicho conjunto patrimonial hasta el Pazo de Goiáns (que está en fase de restauración). Los guías explicarán su vinculación y la actividad finalizará con la actuación del grupo de música tradicional Nunca é tarde, a los pies del histórico edificio.

La ruta dará comienzo al mediodía en los molinos y, para sumarse a ella, las personas interesadas deberán inscribirse enviando un email a cabodecruz@boiro.org indicando su nombre y datos de contacto.

CAMIÑO DAS ESTRELAS. Por otra parte, el puerto ribeirense de Aguiño va a ser escenario la noche del sábado 22 del espectáculo Camiño das Estrelas que, con el patrocinio del Xacobeo, traerá música, magia y baile a dicha localidad. Así, bajo la presentación de César Romero, se llevarán a cabo las actuaciones de As Voces do Camiño (con Ana Paz, Naiara Moore y Tamara Fernández, cantantes de la orquesta Cinema), del mago David Maestro, del grupo de baile Grow As Ohana y del artista local Álex Millet. Además, se anuncian varias sorpresas que se irán desgranando en el transcurso del evento.

Todo ello tendrá lugar en el escenario de Radikal, la discoteca móvil más grande de Galicia. La actividad arrancará a las diez y cuarto de la noche. El aforo es limitado. s. s.