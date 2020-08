Chega ó Pino a formación universitaria para maiores

O Pino. O Concello do Pino participa no proxecto ‘Camiños de coñecemento e experiencia’, xunto con outros 16 municipios da Coruña e Pontevedra. Trátase dun programa de formación universitaria, posto en marcha pola USC, dirixido ás persoas maiores de 50 anos e que se desenvolverá durante cinco días do vindeiro mes de setembro (do 21 ao 25) no centro sociocultural Luis Seoane, en Pedrouzo. As sesións levaranse a cabo entre as catro e media e as seis da tarde. A matrícula en calquera das xornadas é gratuíta e para inscribirse só hai que dirixirse ao departamento de Servizos Sociais do Concello. A.P.