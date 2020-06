Cinco concellos de Área acollen os campamentos de verán da Xunta

A Xunta presentou a campaña de verán para este 2020 que, baixo o nome O verán que necesitas, pon á disposición da mocidade 1.809 prazas en diferentes actividades e campamentos de verán na provincia da Coruña. A programación, que comezará na segunda quincena de xullo e se prolongará ata comezos do mes de setembro, inclúe campamentos de verán, campos de voluntariado e, como novidade, minicampamentos de cinco días, de luns a venres, en establecementos turísticos. O prazo de solicitude abriuse o pasado martes e terá unha duración de sete días hábiles.

Entre as novidades deste ano está o incremento da variedade das actividades con campamentos de cociña no Centro Superior de Hostalería de Galicia e realizaranse actividades novas na aldea do Couto (Ponteceso), no albergue de Mazaricos, na Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ferrol e no Albergue Alvarella. Así mesmo, poderán participar todas as mozas e mozos de Galicia con independencia das súas capacidades ou necesidades especiais. Existe unha convocatoria específica para as persoas con discapacidade de 11 a 40 anos dotada este ano con 132 prazas. Na provincia da Coruña ofértanse 15 prazas no Albergue Xuvenil de Gandarío.

No ámbito da área metropolitana de Santiago ofértanse prazas en cinco concellos. Así, en O Son celebrarase un campamento náutico e de aventura titulado Natureza xunto ao mar, nas instalacións do complexo Virxe de Loreto. En Boiro será de temática teatral e de multiaventura, denomínase Candilexas e terá lugar na instalación de Espiñeira. En Mazaricos os mozos e mozas desfrutarán de actividades de multiaventura na natureza e dun taller de aeronáutica no Albergue Xuvenil Aeródromo da Fervenza. En Ponteceso será de temática artística (creación audiovisual, creación literaria e poética, teatro, música e cerámica, incluíndo un festival das artes); titúlase Un país para pintores e poetas e será na aldea do Couto. E en Melide haberá tamén propostas no medio natural con xincanas, bicicleta de montaña, orientación, sendeirismo, tiro con arco, aula da natureza e karaoke. Baixo a denominación de Natureza no Camiño, será no recinto Furelos.

Pero a esta programación cabe sumar tamén as que están organizando pola súa conta numerosos concellos da área metropolitana de Santiago. Así, por exemplo, en Muros os campamentos de verán terán lugar en xullo (e en agosto en función da lista de reservas) e estarán dirixidos a nenos/as de 6 a 11 anos, tendo preferencia os/as empadroados no concello. Desenvolveranse en dúas quendas de idade, que se realizarán de maneira simultánea nos pavillóns Xosé Lago (Esteiro) e Miraflores. O prazo de preinscrición está aberto ata o 26. A selección farase por sorteo no caso de superar as prazas ofertadas.

En Ribeira, o Concello subvencionará a participación de nenos e nenas do municipio en campamentos de verán lanzados pola iniciativa privada, con 100 € por alumno e mes (xullo e agosto) aos participantes en campamentos cuxos dous proxenitores (ou proxenitor se son familias monoparentais) traballen, mentres que no resto dos supostos esta rebaixa será de 50 € ó mes.